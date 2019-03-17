今日 21:21
重要通告
港股直擊
福壽園(01448)宣布，截至去年底止年度業綪，股東應佔溢利4.88億元(人民幣‧下同)，按年增長17.02%，每股盈利22.2分，派息3.72港仙。
期內，收益16.51億元，按年增長11.79%。
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