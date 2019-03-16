港股直擊 即巿股評

港股周五向好，恒指高位曾升逾350點至29200點以上，逼近今年高位，收市升約160點，保持在兩萬九關口以上。港股在三月初曾經升穿兩萬九關口，但突破較阻力後獲利盤出現，恒指亦由高位回落。港股周五升幅即市收窄，或反映指數在該水平仍有待消化獲利沽壓。向上觀望挑戰今年高位29241點的機會，並留意10天線約28800點能否建立支持。

港股升穿兩萬九，淡倉有資金加倉。由於貼價熊證的收回風增加，淡倉轉為留意收回價在29500點以上的熊證，距離收市逾500點，以減低被收回的機會。看淡可考慮恒指熊證(66579)，收回價29578點，行使價29678點，槓桿比率約42.0倍，兌換比率10000。

好倉有投資者向上換馬，由收回價約28200點以下的牛證，轉為留意收回價更高、約28500點以上的產品，以鎖定利潤，同時獲得更高槓桿。事實上，大市重上兩萬九，收回價在28500點的牛證，距離收市亦超過500點，收回風險尚算可控。看好可留意恒指牛證(61207)，收回價28508點，行使價28408點，槓桿比率約46.8倍，兌換比率10000。

騰訊(00700)將於周四的「超級星期四」公布業績，周五走勢大致靠穩，高位曾升逾1%至363元以上，不過及後升幅收窄，收市僅微升，360元關口亦得而復失。

騰訊360元徘徊，較多資金部署好倉，主要留意行使價約380元的認購證。看好可留意騰訊認購證(25175)，行使價377.08元，19年06月到期，實際槓桿約9.5倍。相反看淡可考慮騰訊認沽證(25373)，行使價324.8元，19年06月到期，實際槓桿約11.7倍。

另外，業績公布前，投資者如想免除引伸波幅考慮，但又擔心牛熊證具收回風險，或可考慮500兌1、面值較低的遠價騰訊牛熊證，而買賣差價亦較100兌1的牛熊證窄。看好可留意騰訊牛證(57394)，收回價335.08元，行使價332.28元，槓桿比率約10.9倍。相反看淡可考慮騰訊熊證(58134)，收回價385.38元，行使價388.18元，槓桿比率約12.8倍。

即將在周四公布業績的，亦有近日因銷售數據欠佳而回軟的吉利汽車(00175)，股價周五升逾1%，但未能成功在收市企穩14元。向上留意14.5元阻力，支持參考13元。看好可留意吉利認購證(26907)，行使價14.68元，19年09月到期，實際槓桿約3.6倍。相反看淡可留意吉利認沽證(11227)，行使價12.68元，19年06月到期，實際槓桿約4.2倍。

與騰訊的概念相若，擔心吉利近日波動令引伸波幅變化較大，但又驚牛熊證收回風險高，或可考慮吉利牛熊證，而近期登場的50兌1吉利牛熊證，面值較10兌1吉利牛熊證低，槓桿不變，但買賣差價較窄。看好可考慮50兌1吉利牛證(59940)，收回價12.28元，行使價11.78元，槓桿比率約6.7倍。看淡則可留意吉利熊證(59952)，收回價15.08元，行使價15.58元，槓桿比率約7.3倍。

業績「超級星期四」前，小米集團(01810)率先周一二公布業績，股價近期走勢一般，由12元以上回落，周五低位曾跌約1%，險守11.5元水平，收市微跌，但連跌3個交易日。看好可留意小米認購證(18118)，行使價13.52元，19年06月到期，實際槓桿約6.6倍。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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