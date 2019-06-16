即巿股評 港股直擊 國際財經

油價連日造好，紐約期油周四續錄得近4個月新高，周五略見反覆，每桶在58至59美元徘徊。

2019年油市開局不俗，迄今累積上漲約三成，主要受惠於石油出口國組織(OPEC)及其他產油國的減產計劃。

至於近期升勢，原因之一是市傳美國將延長石油「大買家」中國和印度等多國進口伊朗原油的制裁豁免，惟條件是這些國家需要承諾進口總量由現在每日125萬桶調低到100萬桶以下，即削減20%左右，最快5月生效。此外，美國鑽井平台數量持續減少，美國能源資訊局(EIA)早前公布原油庫存意外下降390萬桶，亦對油價構成一定程度的支持。

上述的油價利好因素全部屬於供應面，忽視了需求面可能出現負面消息。環球經濟與油價表現息息相關，例如1997年亞洲金融風暴引發新興市場衰退，以及2008年金融海嘯導致各國經濟下滑，同期油價都從高位大幅回落。

目前，不論美國、中國或歐洲等數據俱顯示經濟呈放緩跡象，未來原油需求或會萎縮，油價是否可以單靠供應面的刺激而維持升勢，存不確定性。OPEC最新月報已下調2019年石油需求預測，如扣除非油組國產量，全球今年對油組產量需求為每日3046萬桶，比上次預測時減少13萬桶。

附【圖】所見，紐約期油兩個月來穩步上揚，已逼近阻力59.63美元，即2018年高位76.9美元至谷底42.36美元下跌浪反彈50%的位置；若石油供應面消息繼續起主導作用，油價在現水平先行整固(積儲能量)後，較大機會突破阻力，挑戰63.71元(反彈黃金比率61.8%)。反之，一旦石油需求放緩的憂慮開始發酵，油價就難免掉頭下挫，重回早前55.55美元起步點，甚至再探底。

對本港股民來說，油價漲跌最直接的影響是「三桶油」股價會隨之波動；然而，困擾投資市場以至環球經濟的中美貿易爭拗，石油或可擔當重要角色化解紛爭。

近年中國的石油對外依存度不斷提高，據中國石油集團經濟技術研究院《2018年國內外油氣行業發展報告》資料，去年中國石油對外依存度為69.8%，預計2019年更達71.7%。

過去3年，俄羅斯都是中國最大石油供應國，2018年向中國出口原油7149萬噸(平均每日143萬桶)，較2017年的5970萬噸，增加19.7%，約佔中國總進口量15%；相反，來自美國的石油只佔3%。

中國是石油消費大國，而美國則已晉身全球產油「一哥」，在此背景下，若中國轉為多向美國採購，提高進口美國原油，已足以縮減貿易逆差，未嘗不是收窄兩國分歧的良方。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容