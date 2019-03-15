今日 21:03
重要通告
港股直擊
幸福控股(00260)預料，截至去年底止，全年虧損總額進一步增加，2017年度虧損3.03億元。
該公司指出，去年虧損增加，主要因為投資物業公允值虧損逾2億元，以及無形資產減值虧損逾4億元。
四大投行保薦失職重罰7.8億
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網上買機票海鮮價 「最平」差額達一倍
紀曉風
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劉姬莉博士、李佩鈴博士、王寬韻女士
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持續增長毋須高 穩定消費是王道
羅家聰
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大市回調 輪動炒落板塊增
陸文
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Food delivery: still a cash burning business
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港產筆記App八年收入數千萬
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Pitfalls in Carrie Lam proposal for extradition deal
Michael Chugani｜ EJ Insight
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