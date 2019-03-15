即巿股評 港股直擊

過去一周，大市只是回調了短短兩日便重上10天及20天線，市底之強實在令筆者懷疑技術分析是否暫時失效。雖然大市仍然守於29000點樓上，與筆者預期有所出入，但仍無法說服筆者在現階段買貨博後市破頂抽升。唯一需要留意的地方是，若然大市在需要調整的過程中並無出現調整，那麼在調整期過後，港股確實有繼續破頂的機會。

後市要破頂，便需要重磅成分股配合。恒指成分股中，比例最重的五隻股份分別是滙控(00005)、騰訊(00700)、友邦(01299)、建行(00939)及中移動(00941)，恒指佔比分別為10%、10%、9.64%、7.85%及5.35%。簡單地望望這五隻股份，騰訊、友邦及中移動已升穿250天線，其中友邦及中移動更高於250天約16.1%及16.4%。

洗盡鉛華再展升浪

友邦及中移動身算第一檔，那麼騰訊及建行便處於第二檔，兩者目前正於250天線糾纏，騰訊略高於250天線1.7%，建行則剛好企於250天線之上。至於五大成分股中，處於第三檔的股份則屬於滙控，此股本周五收報64.85元，落後250天線67.48元約4.1%。假如筆者睇錯市，港股的強弩之末不如預期般出現的話，投資者理應現價買入滙控，甚至是有幾多錢買幾多錢。

買一球錢造八成孖展，如滙控成功上試250天線，實際回報是20%。嫌這種玩法太刺激，始終喜歡用細價股刀仔鋸大樹的話，投資者不妨留意市場不太留意的5G股匯聚科技(01729)。此股於去年2月13日以0.5元上市，當時市場氣氛仍然熾熱，因此在招股時超額認購267倍。超額認購的股份往往都是悲劇的起點，回撥五成，派到一街都是貨，不洗盡鉛華又何來燦爛的升勢。

匯聚科技上市後曾於2月21日炒高至0.64元，較上市定價高出28%，但至去年10月底跌至0.28元後便跟隨大市見底，較高位回調56%。至本周五收市價0.83元計，匯聚科技又從低位回升近兩倍。匯聚科技本身是定制電線組件供應商，主要製造及供應銅及光纖電線組件，一般都是為客戶度身訂造，其產品主要用於電訊、數據中心、工業及醫療設備。

截至2018年9月底止中期，匯聚科技收益按年增長35%至8.36億元，純利上升10.4%至8840萬元，每股盈利0.048元。電訊分部收益按年增長40.7%至3.91億元，主要由於客戶對5G新產品需求增長所致，而此分部佔集團總收入46.8%；至於來自數據中心分部的收益，則按年上升15.1%至3.24億元，此分部佔集團總收入38.7%。

估值不高候低吸納

至於醫療設備及工業設備分部則分別按年錄得1.9倍及37.7%增長，至7480萬元及4600萬元。前者增幅強勁，主要由於現有及新客戶對相關產品需度強烈。至於將匯聚科技歸類為5G板塊股份，是由於與5G相關的科技以及大數據應用發展的同時，會刺激市場採購組建新硬件，當中牽涉到電線組件產品，此部份正正是匯聚科技的優勢之一。

今年5G股當炒，中移動破晒頂，中國鐵塔(00788)亦從1.1元升至接近2元；已預告去年全年轉盈為虧的京信通信(02342)，沒有P/E也從1.2元升至近期高位2.44元。相比之下，匯聚科技現價相對預測P/E僅8.6倍，相比鐵塔及京信通信，怎樣也不算貴吧。現價高追風險大，有意刀仔鋸大樹的朋友，可待其股價回調至20天線約0.7元始作吸納，如予其12倍P/E計，目標上望1.15元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，持有上述股份