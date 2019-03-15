港股直擊 即巿股評

A股今日回升，港股亦重上兩萬九，不過收市競價時段成交急增，恒指亦回落，收市升160點或0.6%，大市成交額達1214.55億元，為本周最高。

北水淨走大減，由上日淨流出7.8億元後，縮至今日6021萬元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

萬洲國際(00288)為全日最多流入北水個股，今日淨入1.53億元，集團收市後公布，去年盈利9.43億元美元，按年下跌16.77%；恒安(01044)及比亞迪(01211)也有9537萬和933萬元淨入。

科技股方面，騰訊(00700)與中興(00763)分別有9837萬和2885萬元流入，但今日飆7.2%的金蝶(00268)，全日有3874萬元淨走；舜宇(02382)獲美銀美林升評級，收市飆5.1%，但亦有2874萬元流走。

北水睇好內房股，全日有1748萬及1283萬元分別流入融創(01918)和恒大(03333)。

個別內險股見北水手影，太保(02601)及平保(02318)有3406萬和3153萬元淨入，但中國太平(00966)有1.19億元淨走。

中信証券(06030)昨日錄2.06億元淨走，今日再錄4.43億元淨沽，為北水沽得最狠個股，兩日累走6.49億元。

北水續沽建行(00939)，全日有2.93億元淨走；重磅藍籌友邦(01299)業績公布後，今日也有1.62億元流出；今日創上市高的安踏(02020)，全日亦錄1034萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:融創、信証、平保、建行、友邦、萬洲、中太平、恒大、太保及安踏

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、中興、恒安、建行、比亞迪、信証、金蝶、舜宇及太保。