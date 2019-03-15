港股直擊 即巿股評

國務院總理李克強發言保持經濟增速在合理區間，落實減稅降費，A股今日回升，港股亦重上兩萬九，不過收市競價時段成交急增，指數亦回落。

恒指今早低開7點，早段跌23點，見28828點全日低，10時後走強，在李克強人大閉幕記者會期間愈升愈有，曾飆353點，見29204點全日高，逼近3月4日創出的29241點的超過8個月高位，之後回順，中午升272點，午後在上午波幅內走，於兩萬九上方爭持，大致維持超過200點升幅，收市競價時段升幅收窄約48點，且成交明顯抽高。恒指收報29012點，升160點或0.6%，創3月6日以來收市新高。大市今日上升股份比例為54%；下跌股份比例46%。

總結全周，恒指升783點或2.8%。

國企指數報11508點，升60點或0.5%。國指全周升351點或3.1%。

大市成交額達1214.55億元，為本周最高。

即月期指收市升148點或0.5%，報29046，高水34點。

內地股市連跌兩日後，今日反彈。滬指升1.04%；深成指升1.41%。李克強表示，中國適度調低增速目標，但強調不會讓經濟增速滑出合理的區間。他又指應對措施除了政策空間，亦可運用存款準備金率和利率等數量型和價格型工具。他指出，真金白銀已經備好，要落實好減稅降費政策，今年4月1日要減增值稅，5月1日要減社保費。

美國道指期貨最新升73點，報25818。歐洲三大指數最新靠穩。

藍籌方面，騰訊(00700)收市競價時段走樣，僅升0.4%；平保(02318)績後持續造好，升1.1%；中移動(00941)創近兩年高，收市升0.5%；太古(00019)績後獲大行升目標，股價創3年半高，升3.1%；萬洲(00288)放榜前升4.6%，全周累升9.7%為升幅王。相反，友邦(01299)去年純利跌60%，新業務價值(NBV)按年升23%好過預期，反覆跌0.3%；申洲國際(02313)和港鐵(00066)創新高，收市分別回吐1.4%和0.3%。領展(00823)收跌0.8%，見一個月低位。

焦點板塊

內房股：今日升幅領前大市，恒大(03333)升4.2%；融創(01918)升4.7%；時代中國(01233)尋頂，收市升7.9%；新城發展(01030)升1.7%；佳兆業(01638)升5.5%；正榮(06158)升4.1%；即將放榜的奧園(03883)升3.5%。物業管理股落鑊，彩生活(01778)發盈喜，價漲7.5%；新城悅(01755)創新高，收市飆8.4%；光大永年(03699)升6%。

濠賭股：澳門批准延長澳博(00880)及美高梅(02282)賭牌經營期至2022年中，今早中途停牌，午後復牌。澳博曾升5.9%，收市僅升1.6%；美高梅曾飆10.4%，收市升3.5%。其他濠賭股亦先升後收窄，銀娛(00027)升2.6%；金沙(01928)升3.1%；永利澳門(01128)升1.9%；新濠(00200)升2.3%。

科技股：科網軟件股造好，美團點評(03690)連日急插後今日狂彈11.7%；金蝶(00268)飆7.2%；遊萊互動(02022)升3.1%；中國軟件國際(00354)升3.1%；同程藝龍(00780)升3%。手機設備股個別走，舜宇(02382)獲美銀美林升評級，收市飆5.1%；瑞聲(02018)升0.6%；小米(01810)因備貨不足，緊急叫停發售小米9手機，反覆跌0.5%。

焦點股份

創維數碼(00751)：股價升3.5%，成交額1.59億元。集團發盈喜，預期截至去年12月底止，9個月稅後盈利將按年增長不少於1倍。

新股：今日有達5隻新股掛牌，只有濱江服務(03316)錄得升幅，收報7.32元，較招股價高5.2%，不計手續費一手賺180元。中國旭陽(01907)收報2.8元，與招股價持平。友聯租賃(01563)收報0.83元，較招股價低2.4%，一手蝕60元。興合控股(01891)收報0.37元，較招股價低26%，一手蝕520元。經營「豚王」的賞之味(08096)收報0.475元為全日低，較招股價插32.1%，一手蝕1125元。

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