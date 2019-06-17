即巿股評 港股直擊

讀者甘先生問：「本人上星期在18元買入5手新創建(00659)，見股價跌勢未止，17元也失守了，請問前景是不是出了問題？甚麼位可以再溝淡，謝謝！」

黃國英 豐盛金融資產管理董事

「新創建的前景沒有太大變化，我覺得股票的交投一直較低，可能是因為有較大的沽盤，令股價近期跌幅擴大。我認為應該有適可而止的持倉，多年來公司都是一隻跑贏大市的股票。加上不少人都喜歡其收購富通保險的部署，另一方面，飛機租賃的表現可能較差甚至有轉壞的情況出現，但長遠對公司影響性有限。我認為可以繼續持有，但注碼太大，或會頂不到中間的回吐，所以適可而止的持倉是需要。如果股價處於下行趨勢，加多一注都是可以，但不要溝無限注，特別是不要「不斷跌不斷加」，而現價可以加注，亦會是最後一注。」

梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長

「新創建於業績公布後第7個工作天開始下跌，下跌當天恒指仍於上升途中，新創建在緊接的16個交易日當中跌足13個交易日，餘下平收佔兩天只有一天微升紀錄，應該有機構投資者沽貨離場換馬，其實中期業績未算有驚喜，再加上減少派息率，其中機構投資者最重視就是派息。早前收購富通保險作價21.6倍往績市盈率，市場當時亦認為作價略高，加上分拆飛機租賃進程上，新創建表示現時不等錢使，暫母須急於考慮分拆上市，短期內憧憬幻滅，股價於剛過去的星期五交易時段內是沒有大盤沽出，出貨者多是一兩千股的散戶為主，但收市U盤成交就有1900萬股，以全日最低位收市，U盤佔全日總成交量78.8%，如果下周一收市U盤再沒出現此情況，或許機構投資者已沽夠離場，至於溝淡就看機構投資者收手未，本月21號當日股價以消耗性扯高後，開始展開間段性13個交易日下挫，前天「成交金額」亦以消耗性U盤微跌收市，成交金額則是三年內最多的一日，雖然不能排除沽盤已盡出，但以溝上唔溝落仍王道為由，建議留意尾市U盤情況才考慮溝與不溝，新創建股價於18.5元應該已足夠反映餘下半年的估值了。」

陳嘉汶 信報研究部分析員

「新創建早前的炒作，相信是由於去年12月底公布收購富通保險所帶動，其後因中期業績倒退影響，重回至17元附近水平，剛好就是消息發布前的相若位置，現在打回原形，可以話股份已再次回歸基本面。新創建集團涉及業務眾多，包括: 高速公路、港口及飛機租賃等，主要的運作都在內地，所以今次業績下滑，都是受人民幣貶值所拖累。目前，人民幣喘穩，對未來盈利的負面影響將會減少，往後業績能否轉好，取決於新收購業務所帶來的貢獻及與舊有業務可否產生協同效應，暫時仍需要時間觀察。短期而言，股價高位回落至今，已經出現超賣，14天RSI周四（14日）讀數跌至不足35水平，過去幾次（即去年2月、4月及7月）跌至相若水平後，其後都出現反彈，目前都具備相同的條件。然而，從高位21.9元挫至現水平，都累積一定蟹貨，需要時間消化，而周線RSI仍然轉弱中，未出現轉勢的情況，判斷中線走勢會否向好，暫言之過早。所以，不建議加倉/溝淡，以增加風險。」

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