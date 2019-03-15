即巿股評 港股直擊

今日分析股份是貓眼娛樂(01896)，於今年2月4日上市，至今只有一個多月，早前招股價介乎14.80至20.40元，上市價為14.80元，即以下限價上市，相對現時已發行股數約11.26億股，計出上市時市值約166.69億元，因遠超於10億元，透過「殼價」分析每股合理值並不適用。再者，參考招股書顯示的財務數據，截至去年底資產淨值約56.34億元 (人民幣‧同下)，相對現時已發行股數計出每股淨值為5.0020元 (折合為5.8378港元)，相對3月14日收報16.32元，市賬率為3.26倍，因高於1倍，就基本面而言反映上市價偏高。

常見估值方法對此股參考性低

至於截至2018年9月底股東應佔虧損約1.43億元人民幣，並考慮到從2015年底顯示一直以來均錄得虧損，只是有逐步收窄的趨勢，證明無法計出市盈率。故此綜合我們常見的估值方法，市賬率反映上市價偏高，而殼價分析和市盈率分析則未能判斷上市價定位。事實上，若參考上市前股東成本價，相關分析見於以下的「大股東成本價」環節，會得出上市價定位不算高的結論。現先作集團業務分析，集團主要於中國提供在線娛樂票務服務、娛樂內容服務、娛樂電商服務以及廣告服務及其他。截至2018年9月30日止九個月，集團的平均月活躍用戶達1.346億。於2012年1月開始為電影提供在線票務服務，並於其後拓展至現瑒娛樂票務服務，例如音樂會、現場表演、展覽及體育賽事。

平台提供多項的娛樂內容服務

集團的平台為電影、電視劇、網劇、網絡大電影、綜藝及現場娛樂等各種娛樂形式提供從宣發到製作的娛樂內容服務，並為娛樂內容供應商及發行方提供軟件即服務 (SaaS) 解決方案、數據分析，以及在線營銷及交易處理。此外，集團亦提供線上預訂賣品、銷售衍生商品及影院會員服務，以及廣告服務。消費者可以透過集團的貓眼應用程序及格瓦拉應用程序以及集團在合作夥伴平台上的自營渠道使用集團的服務，並可隨時隨地瀏覽娛樂新聞、電影預告和獨家內容創作者視頻訪談。

穩定價格期結束股價即見上揚

截至2018年9月30日，集團的平台已經累積22億次電影預告片觀看量。通過與騰訊控股(00700) 的戰略合作，集團成為微信支付及QQ錢包入口內置的少數幾個平台之一，並且是其中唯一的電影、現場演出及體育賽事平台。再者，集團亦是美團點評(03690) 應用程序及大眾點評應用程序上提供娛樂票務服務的獨家業務合作夥伴。從以上分析，未能確認今年集團能否轉虧為盈，故此對其長線投資價值有所保留。現時集中分析短線操作值博率，上市價為14.80元，上市首日開報14.82元，高出前者兩個價位，當日曾高見14.94元，較上市價高出不足1.00%，並且收於14.64元，低於上市價收市，之後截至2月27日，也收低於上市價，當日正是穩定價格期結束的日子。

共佔權逾六成股東已知成本價

自翌日起，股價開始收高於上市價，至今過了八個交易日，其中六日出現「陽燭」，於3月14日收報16.32元，較上市價僅高10.27%，由於不足三成，認為進場風險偏低。此外，上市以來累計成交量約1.27億股，相對招股規模經扣除四名基石投資者持股後調整為約1.18億股接近，存在不少大戶仍然持股的可能，推斷股價仍有上揚條件。此股的上市前股東共13名，其中已知成本價的有6名，合共佔權62.01%，成本價為14.3470、15.6271或16.5440元，相對上市價14.80元為折讓3.06%、溢價5.59%和11.78%，反映上市價定位偏低。另可留意於3月14日收報16.32元，參考上述最低價的14.3470元，賬面回報率亦僅為13.75%，暗示股價仍有上升空間。再者，此股有四名基礎投資者，上市價14.80元是她們的成本價，較現價產生賬面回報率為10.27%，與上述的13.75%接近，也可視為股價仍有上升空間的另一線索。而這四名投資者持股均設有上市首半年的禁售期，暗示即或現時股價未見上揚，於上市後半年股價亦很大機會見上升。

於今年3月14日中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示參與者有147名，持有約1.80億股，扣除上市前投資者及基石投資者合共已放入CCASS約6,216萬股，CCASS街貨量約1.1776億股，與其他公眾股東持有約1.1785億股接近。其中首8名參與者均持有逾433萬股，認為屬大戶持貨機會大，她們佔參與者總數僅5.44%，持有約9473萬股街貨 (已扣除上述約6,216萬股)，計出街貨佔比為80.45%，因已高於八成，反映貨源已被高度歸邊，連同上述各項分析，證明股價具備上揚條件。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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