港股直擊 即巿股評

人大今早閉幕，國務院總理李克強舉行記者會，強調經濟增速維持合理區間，落實減稅降費。中港股市造好。

恒指今早低開7點，早段跌23點，見28828點半日低，10時後走強，在李克強記者會期間愈升愈有，曾飆353點，見29204點半日高，逼近3月4日創出的29241點的超過8個月高位，之後回順。恒指中午收報29124點，升272點或0.9%，大市半日成交額543.81億元。

國企指數報11561點，升113點或1%。

滬指半日升1.54%；深成指升1.98%。李克強表示，中國適度調低增速目標，但強調不會讓經濟增速滑出合理的區間。他又指應對措施除了政策空間，亦可運用存款準備金率和利率等數量型和價格型工具。

另外，他指出，真金白銀已經備好，要落實好減稅降費政策，又指減稅降費是放水養魚，會幫助實體經濟和企業做大，今年4月1日要減增值稅，5月1日要減社保費。

日本央行公布維持負利率0.1厘，符市場預期。

藍籌方面，騰訊(00700)升0.9%；平保(02318)升1.8%；中移動(00941)創近兩年高，半日升0.3%；申洲國際(02313)創新高，半日1.2%。太古(00019)績後獲花旗升目標，半日升3.8%。相反，友邦(01299)去年純利跌60.02%，新業務價值(NBV)按實質滙率計算，按年升23%好過市場預期，半日反覆跌0.1%。

焦點板塊

濠賭股：澳門批准延長澳博(00880)及美高梅(02282)賭牌經營期至2022年中，今早中途停牌，其他濠賭股齊造好，銀娛(00027)升4.4%；金沙(01928)升2.7%；永利澳門(01128)飆5.1%；新濠(00200)升4.6%。

科技股：科網軟件股造好，美團點評(03690)狂彈8.4%；金蝶(00268)飆6.4%；遊萊互動(02022)升4.6%；中國軟件國際(00354)升3.1%；同程藝龍(00780)升3.1%。手機設備股今早回升，舜宇(02382)飆5.6%；瑞聲(02018)升1.3%；比亞迪電子(00285)升1.8%；小米(01810)因備貨不足，緊急叫停發售小米9手機，半日升0.5%。

焦點股份

創維數碼(00751)：半日升3.9%，成交額1.02億元。集團發盈喜，預期截至去年12月底止，9個月稅後盈利將按年增長不少於1倍。

彩生活(01778)：半日升3.5%。公司發盈喜，預期去年全年錄得純利及溢利將按年大幅增加。其中，預期純利按年增長逾50%。

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