訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:06 港股直擊 即巿股評

【異動股】太古揚逾3% 獲花旗升目標價

放大圖片

太古(00019)核心多賺八成，績後獲大行升目標價，股價今早升逾3%，一度高見95.6元，揚3.5%，現造95.35元，升3.3%，成交金額9440萬元。

受惠國泰(00293)轉虧為盈，太古去年基本溢利為85.2億元，按年大漲80%。

花旗稱，太古核心盈利比預期佳，因國泰業務推動，續予「買入」評級，目標價由104元，調高7.7%至112元。

至於太古地產(01972)現漲1.9%；國泰則漲0.7%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。