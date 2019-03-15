港股直擊 即巿股評

太古(00019)核心多賺八成，績後獲大行升目標價，股價今早升逾3%，一度高見95.6元，揚3.5%，現造95.35元，升3.3%，成交金額9440萬元。

受惠國泰(00293)轉虧為盈，太古去年基本溢利為85.2億元，按年大漲80%。

花旗稱，太古核心盈利比預期佳，因國泰業務推動，續予「買入」評級，目標價由104元，調高7.7%至112元。

至於太古地產(01972)現漲1.9%；國泰則漲0.7%。

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