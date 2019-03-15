即巿股評 港股直擊

噚日講咗隻平保(02318)，日線圖見有「身懷六甲」VS「終極黃金交叉」，但基於「終極黃金交叉」嘅威力大過「身懷六甲」，於是吼朝早11點40至11點45分時，見平保5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到一個相對低且超賣水平(未到嚴重超賣)，就將隻平安牛(57092)落場，當時(57092)高低位做過0.062/$0.061，平均買入價就係$0.0615。至噚日[下半part]時，望望恒指粒數同朝早差唔多，平保股價亦未有重大突破，數數手指三個鐘唔夠就有8.9%嘅賺幅，大注嘅就可能收割咗。

今朝返工時本來無雨，但巴士一埋站就係咁落，跑快兩步返公司，同我前面兩個70後同一個90後吹水，講返噚日周柏豪上咗公司向女同事派朱古力(我噚日下晝出咗去開會咁就miss咗)，我前面嗰位90後女同事Raina好開心，仲開心到今日喺Pantry收埋周柏豪張poster；講吓講吓就扯到去那些年嘅Marlboro Red Hot Hits...都係算啦，除咗80後(仲要係初期嗰班)之前出世嘅人之外，應該都無人知係乜...我feel到已經靜過太空...

今朝恒指開市都係樣樣衰衰咁，返到嚟都仲見到跌幾點咁，到依家10點16分，恒指發力向上，有企圖/意圖想衝破29,000點呢個關口；至於隻平保時就升1.75%，做緊$86.85，(57092)就做緊$0.079，如果噚日無走到而選擇今日走嘅話，以現價計賺幅達28.46%。

依家10點29分，恒指已經創今日新高，暫高見29048點，再度挑戰29000。打比一位Sales同事講完兩句之後，再市似乎愈升愈有咁。開恒指牛熊證街貨圖，上方熊證第一層28900至28999點嗰790張期指一早死晒，依家最貼價嘅變相係29000至29099點，但以依家10點46分恒指報29080點計，呢層嗰406張期指都應該凍過水，如果今日收市時，可以收喺29000點之上的話，咁之前講過嗰三層每層有過千張期指嘅熊證街貨就真係隨時問斬啦。

留意住29000點呢個位企得穩唔穩啦；今日下晝2點半小妹有個會要開，抱歉[下半part]要停一日。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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