信達生物(01801)去年虧損擴大，惟股價今早仍抽高，創上市新高，一度高見29.8元，揚4.7%，現造29.75元，仍升4.6%，成交金額842萬元。
集團公布，去年虧損達57.7億人民幣，較2017年蝕5.62億元人民幣有所擴大，每股虧損17.24元人民幣，不派息。
至於君實生物(01877)也創上市後新高，一度高見30.8元，揚8.3%，現造30.5元，仍飆6.3%，成交金額902萬元。
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