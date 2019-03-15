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今日 08:52 港股直擊 即巿股評

開市焦點:友邦NBV勝預期 留意總理記者會

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中美元首會面傳延至下月，隔晚美股窄幅上落。港股昨日跑贏A股，惟短線仍缺催化劑突破兩萬九。

道指反覆收升7點，報25709點；標指跌0.09%，收報2808點；納指回吐0.16%，收報7630點。

美國財長努欽表示，總統特朗普與中國國家主席習近平的峰會，不會按照原定時間在本月舉行。消息稱，習近平可能在下月國事訪問美國，並簽署貿易協議。

美國1月新屋銷售跌6.9%，跌幅遠大於預期；首次申領失業救濟人數上周增6000人，數據遜預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍低於港股上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報64.59元，較本港上日收市低6仙；騰訊(00700)ADR收報357.17元，低0.43元；國壽(02628)ADR收報21.04元，低0.11元；中海油(00883)ADR收報13.71元，低5仙；中石油(00857)ADR收報5.09元，低3仙；中石化(00386)ADR收報6.57元，低2仙；中移動(00941)ADR收報85.09元，低0.41元；聯通(00762)ADR收報9.93元，低2仙；中電信(00728)ADR收報4.29元，高1仙。

英國下議院以412對202票，通過押後脫歐期限；另外否決舉行二次脫歐公投。

ADR港股比例指數報28788點，較昨日恒指收市低63點。夜市期指收報28807點，較昨日恒指收市低水44點。恒指昨日表現反覆，最終收報28851點，升43點或0.1%，守住10天線(約28778點)。

A股昨急挫，滬指跌1.2%，收報2990點；深成指挫1.82%；深圳創業板挫2.58%。十三屆全國人大二次會議今日將閉幕，國務院總理李克強將會見中外記者。

焦點股份
友邦保險(01299)：去年純利25.97億美元，按年下跌60.02%，末期息每股派84.8港仙，按年增長14%，由於財政年度結算日由11月底變成12月底，所以派特別股息9.5港仙，即額外一個月的全年股息，即共派息94.3港仙。期內，新業務價值(NBV)按實質滙率計算，按年升23%至39.55億美元，較市場預期的增長22%為好。

小米(01810)：由於備貨不足，取消周五開售小米9系列手機計劃。

創維數碼(00751)：預期截至去年12月底止，9個月稅後盈利按年增逾倍。

中集(02039)：分拆中集車輛於香港上市獲中證監放行。

新股：5隻新股掛牌，「豚王」賞之味(08096)耀才暗盤價最收報0.66元，較招股價0.7元，跌5.71%。友聯租賃(01563)暗盤價收報0.91元，較招股價0.85元，升7.06%。興合控股(01891) 暗盤價收報0.475元，較招股價0.5元，跌5%。中國旭陽(01907)暗盤價平收2.8元。濱江服務(03316)暗盤價收報6.87元，較招股價6.96元，跌1.29%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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