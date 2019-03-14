即巿股評 港股直擊

原本短期不打算再講內房股，從去年尾開始已寫了多編，其中時代中國(01233)昨天急升15%，今天再微升兩格收市，於一眾內房腳軟下仍有買盤，全因業績靚及派息慷慨，而收到很多詢問早前買入揸了幾個月賬面近一倍利潤，應該繼續持有還是套現鎖定利潤。

內房升勢已近五個月

首先今天內房消息有關房地產稅議題令普遍內房股價偏軟，其中旭輝(00884)全年多賺12%亦插7.5%，融創中國(01918)雖發盈喜但股價亦難逃插5.7%，大市偏軟主要受A股拖累，叧中美貿易談判氣氛影響，再加波音滲入政治色彩，港股於29000點前仍暫只有反覆待變。

至於時代中國昨天交易時段走勢強勁，盤中所見以歐資基金買盤為主，於14元前仍然肯積極追入，於14元樓上就暫收手就不肯再追，今天盤中所見沽壓未算太大，如大市繼續於膠着狀態下，估計股價會開始有較多獲利盤出現，相信暫時回調穿13元機會不大，除因今年增派息外，基金肯於14元買入亦應計過數，亦可視該股的合理值，另一原因是時代中國土地儲備近九成於大灣區內，而大灣區已成中央政策重點項目，時代中國需不是國內龍頭股之例，但屹立該區憑手上土地儲備，假以時日亦可成該區小霸王之一。基金見業績後肯追入相信亦與大灣區預期前景有關。

勝在大灣區土地儲備多

既昨天仍有基金追入貨，暫大跌機率或不高，除非大市特然出意外，而既然暫時利潤已可觀，不妨鎖定利潤後慢慢換馬亦無妨，至於全部套利或部分換馬就看個人取向，如換馬可考慮其中融創中國業績還未見光，而業績公布在本月底28號，且有盈喜預報墊底，不妨待回調換馬等業績公布前走一趟，及後回馬槍買回時代中國，到時應該獲利盤已消化得七七八八，其實另一板塊內銀業績亦會是下一重頭戲，但一切還需留意大市氣氛會否轉差，所以鎖定利潤在於現時市況下亦不會錯的選擇。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。