重要通告 港股直擊

中國北大荒(00039)公布，預期截至去年12月底止，全年溢利將按年大幅下跌逾80%，2017年同期盈利1.15億元。

該公司指出，盈利下跌，主要因為期內再沒有2017年度的1.37億元現金獎勵。