今日 18:40
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鼎豐集團(06878)公布，預期去年全年純利增長不低於50%，2017年全年盈利為1.6億元人民幣。
該公司指出，純利大增的主要是自資產管理業務的物業銷售所得收益增加，以及投資物業的公平值收益。
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