即巿股評 港股直擊

晶苑國際(02232)昨日業績甚為驚喜，去年外貿和滙率環境嚴峻，加上棉花價高，市場平均預期去年盈利倒退15.4%，結果埋單微升0.5%。

晶苑去年賺1.49億美元，每股末期息派8.4港仙，按年少32%；去年下半年毛利率18.6%，按年跌2個百分點。

國內生產成本愈來愈高，晶苑與其他國際大廠一樣早已把重心轉移至東南亞，現時製造平台分布在越南、中國、柬埔寨、孟加拉及斯里蘭卡，最大生產基地在越南，目前仍大規模東南亞擴充產能，越南四家和孟加拉一家在建工廠，由於貿易戰而加速遷移生產線，會拖低毛利率；加上建廠令資本開支由2017年的1.54億美元增至去年1.77億美元，無論晶苑和市場對去年業績都審慎。

成績非特別亮麗，但絕對超額完成，晶苑雖然上市未足一年半，但羅氏晶苑本身是隻征戰近50年的老馬，見慣大風大浪，在香港從事成衣相關行業，未聽過晶苑是「好打極有限」。

生產設施逐步開動，今年增長速度應可溫和地勝過舊年(當然假設外貿和滙率不出現超出預期的極差發展)，而2020年打後更會是另一故事。

股價昨日搶高近一成，今日一度「跌凸」。公布業績後，花旗和滙豐分別下調目標至6元和5.3元，不過花旗、滙豐和大摩均維持叫買。

昨日搶太急，回吐亦合理，今日股價尾段跌幅已收窄，最終跌4.4%，報4.59元，守十天線。晶苑最差時候已過，收市價市盈率約11.2倍，在同行偏低，短線走勢上十天和廿天線先後升穿100天線，可沿十天線吸，首站目標睇5.2元，移動止蝕半成。

陳鎮強

信報分析員

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