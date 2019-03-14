港股直擊 即巿股評

內地A股急挫，但隔晚美股向好，港股全日在十天線(28786點)好淡拉鋸，收市升43點，大市成交額960.51億元，連續兩日少過千億。

北水上日淨流入3.8億元後，今日再度流走，全日淨走7.81億元淨入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額

相減計算)。

內地股市下挫，券商股中信証券(06030)全日錄2.06億元淨走，為北水沽得最狠個股。

內銀股為北水主要拋售對象，建行(00939)、農行(01288)及工行(01398)全日分別淨走1.82億元、1.31億元及8249萬元。

科技股也見北水沽貨手影，騰訊(00700)、金蝶(00268)及中芯(00981)分別錄1.2億、5141萬及1589萬元淨走，但中興(00763)則有398萬元淨入。

內房股亦有內地資金流走，融創(01918)與融信(03301)分別有1.8億和6120萬元淨走，但奧園(03883)則有368萬元北水淨買。

內險股方面，平保(02318)及太保(02601)分別有2.28億及1.14億元內地資金淨買，上述兩股更是今日最多淨入個股，但新華保險(01336)則有1394萬元淨走。

傳比亞迪(01211)與廣汽(02238)合營的新能源客車工廠將停產3個月，比亞迪有4542萬元北水淨入，廣汽則有1.04億元淨走。

另外，煤炭股龍頭神華(01088)，全日也有6637萬元北水淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:融創、平保、建行、信証、工行、騰訊、農行、太保、廣汽及新華保險。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:融創、金蝶、騰訊、神華、融信、比亞迪、中興、奧園、中芯及金風。