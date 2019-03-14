港股直擊 即巿股評

中證監要求排查場外配資，加上貿談吹冷風，A股今日顯著下挫，滬指收穿三千點。港股則好淡角力，十天線展現韌力。

隔晚美股造好，恒指高開83點，甫開倒跌6點，之後掉頭升125點，見28932點全日高，再次於兩萬九下方受阻回順，A股其後跌幅擴大，港股倒跌最多111點，見28696點全日低，失10天線(約28778點)，半日收市前拗腰，中午跌7點，午後在上午波幅內走。恒指收報28851點，升43點或0.1%。大市今日有六成股份下跌；上升股份有四成。

國企指數報11447點，升41點或0.4%。

大市成交額960.51億元，連續兩日少過千億。

A股方面，滬指跌1.2%，收報2990點；深成指挫1.82%；深圳創業板挫2.58%。國家統計局公布，1至2月份，全國規模以上工業增加值按年增長5.3%，遜於市場預期增長5.6%，增速比上年12月份回落0.4個百分點。

內地傳媒日前報道，中證監派員到券商專題會議，提出要反思及汲取2015年股市異常波動的教訓，券商要排查風險。

美國總統特朗普表示，不急於與北京達成貿易協議，但仍很可能與國家主席習近平會面。但路透引述外交消息透露，中美元首會面只屬炒作，習近平短期內不會前往海湖莊園，因中方未收到美方正式邀請，且中方意識到，要達成貿易協議的難度較原本預期高。

美國道指期貨最新跌32點，報25801。歐洲三大指數最新靠穩。

藍籌股方面，平保(02318)業績勝預期，刺激昨日股價造好，今日再升1.6%支撐大市；隔晚紐油三連升並創四個月高，「三桶油」升0.2%至3.8%；申洲(02313)升3.2%。相反，騰訊(00700)跌0.2%；建行(00939)跌0.4%；國壽(02628)跌0.9%；石藥(01093)跌2.4%。

焦點板塊

電訊及5G概念股：內地三大電訊商造好，中移動(00941)創近兩年高，收市升1.3%；聯通(00762)績後曾飆近6%，收升3.3%；中電信(00728)升2.6%。不過，聯通董事長王曉初指今年不是5G大規模投入的時間，年內資本開支只有60至80億元人民幣用於5G，相關概念股續受壓，京信通信(02342)挫3.8%；鐵塔(00788)跌1.6%；近日捱沽的長飛(06869)再跌1.6%；中興(00763)挫2.8%；摩比(00947)挫4.3%。

手機設備股：今日亦跑輸，瑞聲(02018)挫3.2%；舜宇(02382)挫3.3%；丘鈦(01478)跌4.2%；高偉電子(01415)跌3.4%；信利(00732)插9.8%；小米(01810)跌2.7%。中國信通院周二公布，2月國內手機市場總體出貨量1451.1萬部，按年下跌19.9%。

科網及新經濟股：多股急跌，美團點評(03690)續挫3%；平安好醫生(01833)和美圖(01357)挫約8%；眾安在綫(06060)挫4.7%；閱文(00772)跌2.5%。熱炒半新股方面，微盟(02013)吐7.4%；貓眼娛樂(01896)吐8%；同程藝龍(00780)吐5.1%。相反，金蝶(00268)去年多賺三成三，股價見近7個月高，反覆高收2.7%，成交額近5億。

內房股：人大財政經濟委員會提出，有關部門盡快提出將房地產稅法等提請人大常委審議的時間安排。內房股普遍向下，融創(01918)急吐5.7%；龍湖(00960)跌2.2%；旭輝(00884)全年僅多賺12%，股價插7.3%；禹洲地產(01628)急吐6.2%。藍籌方面，中海外(00688)跌0.4%；潤地(01109)跌1.5%；碧桂園(02007)升0.4%。另外，國統局指，今年首2個月，房地產開發企業到位資金按年增長2.1%，增速較2018年全年回落4.3個百分點。

汽車股：今日亦普遍受壓，傳比亞迪(01211)與廣汽(02238)合營的新能源客車工廠將停產3個月，股價分別升1.1%和2.9%。另外，吉利(00175)跌1.9%；東風(00489)挫4.6%；華晨(01114)挫4%；北汽(01958)跌3.4%；長汽(02333)跌2%。

焦點股份

中銀航空租賃(02588)：上年多賺6%，業績後遭中金降評級至「持有」，加上持有5架波音737 MAX系列飛機，並已訂購額外90架。股價曾挫5.5%，收市挫3.1%。

晶苑(02232)：今日急吐，一度大跌10.2%，低見4.31元，收市跌4.4%。集團去年多賺0.5%，滙豐環球維持晶苑「買入」評級，目標價由5.7元，削7%至5.3元。

豆盟科技(01917)：首掛熱炒，收報0.63元，較招股價高53.7%，成交額3.38億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。