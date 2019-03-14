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中銀航空租賃(02588)昨日公布業績，透露截至去年底，公司自有5架波音737 MAX系列飛機，並已訂購額外90架。

該公司行政總裁Robert Martin接受外電訪問時表示，預計波音737 Max飛機停飛對公司的財務狀況影響很小。

Robert Martin指出，因波音737 Max飛機停飛，公司客戶可用其他機型替代，如波音737-700和737-800飛機。

他又稱，若航空公司擁有波音及空巴飛機，則可多採用A320neo和A320ceo作為替代機型。