多隻新經濟股急挫，平安好醫生(01833)現瀉8.7%，暫錄四連跌；微盟(02013)連升三日後，現倒插8.3%；美圖(01357)再挫6.8%。
至於眾安在綫(06060)也挫4.7%；閱文(00772)跌3%；美團點評(03690)挫4.3%；同程藝龍(00780)瀉5.5%。
此外，聯眾(06899)插4.9%；易鑫(02858)下滑2%；小米(01810)挫3%；金山軟件(03888)跌1.7%。
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至於眾安在綫(06060)也挫4.7%；閱文(00772)跌3%；美團點評(03690)挫4.3%；同程藝龍(00780)瀉5.5%。
此外，聯眾(06899)插4.9%；易鑫(02858)下滑2%；小米(01810)挫3%；金山軟件(03888)跌1.7%。
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