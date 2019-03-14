港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，不過A股今早受壓，滬指穿三千點，港股則好淡角力，半日走勢反覆。

恒指高開83點，甫開倒跌6點，之後掉頭升125點，見28932點半日高，再次於兩萬九下方受阻回順，A股其後跌幅擴大，港股倒跌最多111點，見28696點，失10天線(約28778點)，半日收市前拗腰。恒指中午收報28799點，跌7點或，大市成交額561.1億元。

國企指數報11404點，跌1點。

滬指半日挫1.09%，收2994點；深成指挫1.81%；深圳創業板插3.03%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.2%；建行(00939)跌0.9%；工行(01398)跌0.7%；國壽(02628)跌2.1%。平保(02318)業績勝預期，半日升1%支撐大市；隔晚紐油三連升並創四個月高，「三桶油」升0.6%至3.9%。

焦點板塊

電訊及5G概念股：內地三大電訊商造好，中移動(00941)創近兩年高，半日升0.5%；聯通(00762)績後升3.6%；中電信(00728)升2.6%。不過，聯通董事長王曉初指今年不是5G大規模投入的時間，年內資本開支只有60至80億元人民幣用於5G，5G概念股續受壓，京信通信(02342)挫6%；鐵塔(00788)跌1.6%；長飛(06869)未止瀉，半日挫2.3%；中興(00763)挫5.2%；摩比(00947)挫3.4%。

手機設備股：今早跑輸，瑞聲(02018)挫3%；舜宇(02382)跌2.3%；鴻騰(06088)跌1.1%；丘鈦科技(01478)跌4.1%；高偉電子(01415)跌3.4%；信利(00732)插8.4%；小米(01810)跌2.2%。中國信通院周二公布，2月國內手機市場總體出貨量1451.1萬部，按年下跌19.9%。

汽車股：今早亦受壓，傳比亞迪(01211)與廣汽(02238)合營的新能源客車工廠將停產3個月，半日分別跌0.1%和3.4%。另外，吉利(00175)挫3.2%；東風(00489)挫4.1%；華晨(01114)插5.1%；北汽(01958)跌4%；長汽(02333)跌2.2%。

焦點股份

金蝶國際(00268)：股價見近7個月高，半日升2.8%。集團去年盈利4.12億元人民幣，按年增長32.94%。

豆盟科技(01917)：首掛熱炒，曾見0.79元，較招股價0.41元，飆升92.7%，半日收報0.63元，成交額2.77億元。

中銀航空租賃(02588)：上年多賺6%，業績後遭中金降評級至「持有」，股價曾挫5.5%，半日挫3.2%。

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