港股突倒跌，暫時最多跌103點，見28703點，失10天線(約28778點)。截至上午約11時36分，恒指報28707點，跌99點或0.3%，大市成交額506.03億元。
國企指數報11379點，跌26點或0.2%。
滬指半日挫1.09%，收2994點；深成指挫1.81%；深圳創業板插3.03%。
藍籌手機股跑輸，舜宇(02382)跌3.3%；瑞聲(02018)跌3.4%
美團(03690)公布業績後暫見三連跌，最新挫3.5%。
更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。
港股突倒跌，暫時最多跌103點，見28703點，失10天線(約28778點)。截至上午約11時36分，恒指報28707點，跌99點或0.3%，大市成交額506.03億元。
國企指數報11379點，跌26點或0.2%。
滬指半日挫1.09%，收2994點；深成指挫1.81%；深圳創業板插3.03%。
藍籌手機股跑輸，舜宇(02382)跌3.3%；瑞聲(02018)跌3.4%
美團(03690)公布業績後暫見三連跌，最新挫3.5%。
更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。
|下一篇：
|國統局:出現通縮可能性較小
|上一篇：
|【異動板塊】手機股沽壓顯著 瑞聲挫逾4% 藍籌包尾