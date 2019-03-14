港股直擊 即巿股評

噚日壞完Gmail，今日到WhatsApp send唔到相，今朝早我仲以為自己部電話定network有問題，蠢到restart部電話，枉我做online(好彩我係做content，如果做product嘅話，就真係豬一般的隊友)。

依家9點51分，返到公司斟埋水、沖好杯茶開晒機，恒指由今朝升幾十點至依家有三位數字嘅升幅，做緊28913點，升106點。如果噚日隻恒指牛(62639)過咗夜嘅話，相信今日你都可以率先收割(就視乎你嘅貪心度啦)。

噚日見平保(02318)個勢咁勁，憑靚績逆市爆升，於是喺[下半part]花咗啲時間研究吓佢，就發現平保噚日條50天線準備升穿250天線，今日已經確認兩線相交，「終極黃金交叉」訊號亦都響起。不過，有啲樣衰嘅係依家見平保同個市一樣，都係出咗粒「十字星」出嚟，連埋噚日支高開低收嘅陽燭，夾埋就係一個「身懷六甲」，無錯，呢個係一個利淡嘅訊號。咁可能你會問到底「終極黃金交叉」勁啲，還是高位「身懷六甲」強啲？我會答你：Why not both？

依家平保現價做緊$84.6，同10天線($83.48)仲有一段距離，那怕呢個「身懷六甲」就係見讓平保回落10天線，甚至20天線($81.873)，然後再借「終極黃金交叉」將佢抽高？(我假設啫)用10天線做第一個支持位係因為佢同現價距離最近嘅一條天線，至於用20天線就係因為可以借埋條保歷加通道出嚟做量度，事關如果「身懷六甲」就將平保個股跌完之後，再用「終極黃金交叉」嚟彈起嘅話，咁保歷加通道頂就可以成為目標價。

留心再睇平均線，講緊嘅係常用嗰五條(10、20、50、100、250)，如果平保條100天線($75.547)向上升250天線($75.903)，唔單止係生多個「黃金交叉」出嚟，同時五條平均線變成順序排列，呢個都係一個利好訊號嚟架。如果對平保有興趣，可以等多一陣睇佢「身懷六甲」喺股價上做咗反應之後先入市，或者一如以往，等平保5分鐘圖見超賣就小注一入。平安牛(57092)，收回價$79.48，低街貨+約13.69倍槓桿OK(其他槓桿再高啲嘅牛街貨太多啦，駛唔駛咁受歡迎呀！)。

但如果你已經一早入咗平保Call/牛證嘅話，恐怕會因「身懷六甲」而要捱一捱價，當然最好就唔使啦，但都要set一個止蝕位比自己，OK嗎？讀者SnowBB201902。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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