港股直擊 即巿股評

外圍股市靠穩，英國國會否決硬脫歐，暫時令投資者鬆一口氣，不過內地股市表現波動，投資者亦關注本港走資情況，料港股短期缺乏方向。

周三美國三大股指集體收高，道指升148點或0.58%報25702點，波音止跌；標普500漲0.69%報2810.92點，創四個多月以來新高；納指漲0.69%報7643點。標普500指數三連漲，站上2800點心理關口，創四個多月以來新高。

美國大型科技股集體收漲，蘋果漲0.44%，亞馬遜漲1.06%，Netfilx漲1.39%。中概股個別發展，網易漲3.5%，拼多多去年四季度及全年虧損大幅擴大，股價急跌17.4%。

特朗普宣布美國將發布「緊急命令」，停飛所有737Max8和737Max9型飛機，波音則繼續對737 MAX飛機的安全性充滿信心。

周三英國議會在表決中否決了無協議脫歐修正案，將在周四對延長脫歐期限進行投票。受消息帶動，英鎊滙價急升。

美銀美林日前展開的基金經理持倉調查結果顯示，美國主動型股票基金經理們已經將科技股倉位配比降至2016年5月以來的最低水平。目前科技股在基金經理最受歡迎的資產排行榜中僅排在第四位。

經濟數據方面，美國耐用品訂單在1月升0.4%，不計飛機的核心非國防資本財漲0.8%，是6個月來最大升幅，高於市場預期的0.1%，反映企業投資狀況仍健康。另外，2月份生產商價格指數(PPI)按月升0.1%，漲幅為一年半以來最小，而且低於市場預期的0.2%；按年升1.9%，符合預期。美國建築開支在1月上揚1.3%，是去年4月以來最高，遠超市場估計。

特朗普表示，他不急於與中國達成貿易協議，而擬議中的協議，必須包括知識產權等結構改革承諾。特朗普在白宮表示，與中國達成協議的可能性很高，重申雙方的談判進展順利，只等候定出具體日期，而是堅持協議必須是正確， 和必須對美國有利，否則不會達成協議。

國際油價上升。美國上星期原油庫存意外減少386.2萬桶，加上制裁影響委內瑞拉石油出口，紐約四月份期油收市報58.26美元一桶，升1.39美元，升幅2.4%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.56元，較本港上日收市高0.16元；騰訊(00700)ADR收報358.11元，低0.29元；國壽(02628)ADR收報21.43元，高8仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.58元，高0.32元；中石油(00857)ADR收報5.12元，高2仙；中石化(00386)ADR收報6.65元，高7仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報84.32元，低8仙；聯通(00762)去年多賺4.58倍，勝預期，其ADR收報9.8元，高0.17元；中電信(00728)ADR收報4.21元，高4仙。

ADR港股比例指數報28877，較周三恒指收市高69點或0.24%。港股昨日一度挫逾兩百點，於廿天線(28650點)上方有支持，收報28807點，跌113點或0.39%。大市成交額縮減至979.13億元，終止之前連續15個交易日過千億成交之走勢。內地今早將公布零售數據、工業生產及固定資產投資數據，宜留意A股走勢。

焦點股份

新秀麗(01910)：公布去年純利2.37億美元，倒退兩成九；每股盈利16.6美仙，派息8.73美仙，增長一成四。

金蝶國際(00268)：去年純利4.12億元人民幣，增長三成三；每股盈利13.19分人民幣，末期息1分人民幣。期內雲服務業務增長五成，雲業務收入佔集團整體收入三成。

國壽(02628)：公布首2月保費收入約為1892億元人民幣，按年升22.4%。

今日有多家公司公布全年業績，以太古A(00019)、太古地產(01972)、大酒店(00045)及民生教育(01569)較受市場關注。