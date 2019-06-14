即巿股評 港股直擊

港股上周四及五連續兩個交易日下挫後，本周初兩日大幅反彈，昨天又再回落113點，收報28807點，恒指於29000點關前浮沉，與本欄預測大市維持健康調整吻合。

回看恒指近期幾次挑戰29000點關，雖然曾偶於盤中成功突破，但僅上周三(6日)收市能企穩29000點之上，或反映該水平已屬短線阻力區，進入待變形態，對不同消息的反應相對敏感，其中港滙走勢尤須特別留意。

港元兌美元滙價近日多番觸及7.85的弱方兌換保證，迫使金管局「出手」買港元、沽美元，以捍衞聯繫滙率。金管局繼上周六(9日)承接15.07億港元沽盤後，昨天再買入39.25億港元，4天內兩度入市涉及共54.32億港元，本港銀行體系結餘將降至709.12億港元。

港滙所以轉弱，主要是農曆新年後本港銀行同業拆息(HIBOR)低企，與同檔期美元LIBOR的息差擴闊至超過1厘，沽港元、買美元的套息交易變得有利可圖，吸引投資者套戥，導致出現資金加快流走的情況。

由於目前港股缺乏大型招股，加上美元滙價持續偏強，預測港美息差短期內難以顯著收窄，港滙再觸及7.85的弱方兌換保證水平機會相當高，意味金管局有可能要再「出手」，估計接盤行動或延續到4月份。不過，因3月底季結，銀行粉飾櫥窗勢短暫刺激資金需求，1個月和3個月港元拆息有望重返2厘以上，相信港滙將從低位稍為反彈；惟季結之後，銀行的資金需求下降，港元拆息料再度回落，港美息差擴闊令套利交易重現。

附【圖】所見，金管局去年4月12日至8月28日曾「出手」干預，先後27次入市承接合計高達1034.83億港元沽盤，原因與今次相若，即港美息差一度超過1厘。

當時市場資金急速抽走，恒指去年上述期間累積下瀉約2500點，跌幅達8.2%，令面前新一輪走資潮引起關注。相比之下，金管局近日接港元沽盤金額未算龐大，干預規模十分溫和，暫時不易對港股造成太大衝擊。

值得留意的是，金管局今次入市面對的經濟環境與去年可謂完全不同。2018年年中時全球經濟表現依然不俗，美國聯儲局加息尚未有叫停跡象，年底聯邦基金目標利率升到2.25至2.5厘。但環球經濟放緩近月漸見明顯，聯儲局更帶頭轉鴿，除了對加息保持耐性之外，並計劃稍後停止「縮表」，其他央行貨幣政策也開始傾向寬鬆。由於預估美息進一步上調的機會細，港美息差再擴闊空間不大，港滙長期偏弱的可能性相應較低。

事實上，港滙疲弱導致市場資金流出，只是左右港股其中一個原因，其餘因素例如中央擬為熱熾的A股炒風降溫、中美貿易談判會否達成協議，以至英國能不能避過硬脫歐，相信短期對恒指去向更具決定性。換句話說，本港走資程度應沒去年般猛烈，其影響力估計亦遠遜當時。

信報投資研究部

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