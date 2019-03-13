重要通告 港股直擊

創夢天地(01119)公布，預期去年股東應佔綜合溢利，將按年增長60%以上。

該公司指出，溢利增長主要是遊戲收益增加，因原有遊戲的持續穩定表現及發布一系列新款熱門高收益遊戲所致。