港股直擊 即巿股評

中港股市回吐，恒指高開3點，已屬全日高，甫開跌穿10天線，最多跌230點，低見28690，惟20天線(28650線)上方有支持，最終收報28807點，跌113點或0.39%。

全日有3.8億元北水淨流入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

北水流出個別中資金融股，建行(00939)有2.47億元淨流出；中信証券(06030)有1.51億元淨流出；財險(02328)亦有2684萬元淨流出。

相反，平保(02318)業績勝預期，股價逆市造好，有1.36億元北水追入；太保(02601)有1.32億元淨流入。

科技股方面，騰訊(00700)全日有1.14億元淨流出；瑞聲(02018)有1.04億元淨流出。5G概念股跑輸，長飛光纖光纜(06869)兩日累插18.2%，有854萬元淨買。中興(00763)有585萬元淨買。

個別內房見流入，融創中國(01918)有7756萬元淨買；奧園(03883)有3806萬元淨買。

兩隻藍籌恒安(01044)和萬洲(00288)分別跌4.5%和1.8%，同獲北水撈貨，分別有6579萬元和3887萬元淨流入。

金風(02208)有1233萬元淨流入。

淨流出較高股份有：廣汽(02238)有4090萬元淨流出；海螺創業(00586)有7004萬元淨流出；楓葉教育(01317)有1071萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、中信証券、建行、平保、廣汽、太保、財險、海螺創業、騰訊及瑞聲。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、融創、騰訊、奧園、萬洲、楓葉教育、建行、恒安、長飛及金風。