港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，但亞洲股市向下，加上內地A股下挫，港股兩日累彈692點後，恒指今日吐逾百點，十天線(28764點)失而復得，大市成交縮至不足千億元。

恒指高開3點，報28924點，已是全日大市高位所在，開市後跟隨亞太區股市向下，更跌穿10天線，恒指一度跌230點，低見28690，惟廿天線(28650線)上方有支持，大市跌幅收窄。雖然午後內地創業板大瀉拖累A股下挫，惟港股十天線支持夠韌，最終守在28800上收市。恒指收報28807點，跌113點或0.39%，國企指數收報11405，跌60點或0.53%。

大市成交額縮減至979.13億元，終止之前連續15個交易日過千億成交之走勢。

港股上升股比例40%，下跌比例60%，反映個股整體跟大市跌。

即月期指收報28817，跌88點，高水10點。

上證指數收報3026點，挫33點或1.09%；深成指全日收報9592點，挫249點或2.5%；創業板指數收報1693，瀉79點或4.49%。

歐洲股市早段個別走，德國DAX跌0.1%；法國及英國股市窄幅靠穩。市場觀望今晚英國國會將會就無協議脫歐進行表決。如果議會投票支持延長脫歐期限，政府將尋求歐盟同意。

藍籌股大致受壓，騰訊(00700)與滙控(00005)各跌0.7%；港股成交縮，港交所(00388)全日下滑0.9%；下周二放榜的恒安(01044)，跑輸一眾藍籌及國企指數成分股，全日挫4.5%；但平保與友邦支撐大市，合力向恒指貢獻42點，令恒指跌幅未有擴大，全日分別升1.6%和0.7%；舜宇(02382)升1.9%，為今日升幅最大藍籌。

焦點板塊

5G概念股：中移動日前公布光纖纜線投標結果，長飛光纖(06869)於13家中標者只排第6位，昨日捱沽後，今日再插9.4%；中興(00763)母企減持A股，H股急吐7.4%，其A股(000063.SZ)也瀉7.6%；京信通信(02342)瀉6.6%；摩比(00947)跌2.5%；昂納科技(00877)跌4.2%；中通服(00552)吐2.3%，唯獨鐵塔(00788)逆市升1.1%。

醫藥股：沽壓亦大，中生製藥(01177)挫3.8%；石藥(01093)吐2.3%；金斯瑞(01548)挫4.4%；國藥(01099)跌3.6%；東陽光藥(01558)跌3.5%。

豬肉股：內地多隻豬肉股急跌，連帶本港上市的相關股份在近期急升後，今日亦捱沽，雨潤(01068)跌2.6%；中糧肉食(01610)瀉9%；惠生(01340)挫5%；萬洲(00288)跌1.8%。

焦點股份

美團點評(03690)：外電指北京市場監管局約談美團在內5家網絡訂餐平台企業，摩通最新亦降美團評級至「中性」，目標價下調至55元，美團昨日在業績勁蝕後插逾一成後，今日再挫4.9%，成交有10.2億元。

時代中國(01233)：去年盈利增長64.94%，每股派末期息68.77分人民幣，按年多66%，全日勁飆15.3%。

華寶國際(00336)：截至去年12月底止，9個月盈利10.18億元人民幣，派息8.8港仙及特別股息18.9港仙，合共27.7港仙，全日抽升14.3%，成交達1.6億元。

國泰(00293)：去年虧轉盈賺23.45億元，國泰派發第二次中期息0.2元，較去年同期派0.05元，增加3倍，連同第一次中期息0.1元，全年共派0.3元，全日升2.3%。