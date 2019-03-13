即巿股評 港股直擊

過去兩日嚇到淡友目定口呆，今日才鬆一口氣，筆者雖然無開淡倉，但也傾向相信本月中過去有較深調整的可能，恒指今日高位低於昨日高位，昨日高低則低於3月7日高位。10天線愈來愈接近廿天線，小心風險管理。

細價股繼續逐隻爆上，今日我較留意賓仕(01705)、毛記葵涌(01716)及前稱「俊和」的亞洲聯合基建控股(00711)，若之後股價在成交縮減下回落，合貼市者投機。

未升的短期要睇實隻力世紀(00860)，100天線與10天、20天及50天線正在滙聚，隨時突破。公司自2017年起涉足快速增長之電動車行業，透過收購Divergent Technologies,Inc.發行之可換股票據及認購Divergent優先股對Divergent進

行投資。Divergent以美國為據地，透過其專利軟硬件平台採用3D金屬印刷技術從事研究、設計、開發及生產3D印刷汽車結構業務。集團相信，投資於Divergent將與過往收購GLM締造協同效益，繼而產生新業務機會。GLM主要在日本經營業務，主要專注於向客戶交付電動車動力總成技術（即電機、電池組及電池管理系統）及工程全套解決方案。於本公佈日期，本集團持有Divergent全部已發行股本約30%權益。公司目標是要成為全球領先綜合電動車技術解決方案供應商。

力世紀截至9月30日止全年股東應佔虧損9409萬元，去年同期虧蝕7億；期內收入7.17億元，按年增31.4%，業績初見起色。集團股東背景非同小可，本月初一度列為「深港通」10大活躍股份之一，目前市值只得32億元，已低過50億門檻，要急起直追。0.5元可買(低於去年12月配股價)，上望0.65元，跌穿0.47元止蝕，輸粒糖，贏間廠。

羅崇博 (杜比)