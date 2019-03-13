中廣核新能源(01811)公布，2月完成售電量902.8吉瓦時，按年減少12.5%。
其中，中國風電項目減少14.2%，中國太陽能項目增加1.5倍，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少3.2%，中國水電項目增65%，以及南韓燃氣項目減少24.1%。
今年首兩個月，完成售電量1875.2吉瓦時，按年跌6.6%。其中，中國風電項目減少2.3%，中國太陽能項目增加1.23倍，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少2.4%，中國水電項目增27.6%，以及南韓燃氣項目減少15.3%。
中廣核新能源(01811)公布，2月完成售電量902.8吉瓦時，按年減少12.5%。
其中，中國風電項目減少14.2%，中國太陽能項目增加1.5倍，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少3.2%，中國水電項目增65%，以及南韓燃氣項目減少24.1%。
今年首兩個月，完成售電量1875.2吉瓦時，按年跌6.6%。其中，中國風電項目減少2.3%，中國太陽能項目增加1.23倍，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少2.4%，中國水電項目增27.6%，以及南韓燃氣項目減少15.3%。
|下一篇：
|德銀讚平保業績省鏡 續睇106.7元
|上一篇：
|國泰全年轉賺23億 派息增