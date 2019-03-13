今日 12:44
重要通告
港股直擊
利亞零售(00831)公布，截至去年底止全年股東應佔溢利1.83億元，按年增長21.88%。每股基本盈利24.03仙，末期息派17仙。
期內，收益53.2億元，按年上升4.44%。
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