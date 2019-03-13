港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，中港股市今早回吐，恒指一度挫逾200點，回落至十天線水平爭持。

恒指高開3點，報28924點已為半日高，開市後倒跌，曾挫230點，見28690點半日低，穿10天線(約28762點)後喘穩。恒指中午收報28752點，跌168點或0.6%，大市成交額554.56億元。

國企指數報11397點，跌68點或0.6%。

A股回吐，滬指跌0.37%；深成指挫1.26%。

藍籌方面，滙控(00005)跌0.7%；建行(00939)跌1.1%；騰訊(00700)吐0.8%。另外，創科(00669)跌1.6%；下周二放榜的恒安(01044)挫3.9%。相反，平保(02318)去年業績勝預期，半日升1.4%為升幅最大藍籌；舜宇(02382)升1.2%。

焦點板塊

科網軟件股：美團點評(03690)再挫5.9%，外電指北京市場監管局約談美團在內5家網絡訂餐平台企業，摩通最新亦降美團評級至「中性」，目標價下調至55元。另外IGG(00799)吐3%。相反，今日放榜的金蝶(00268)升1%；微盟(02013)尋頂，半日升5.6%；創夢天地(01119)創新高，半日升1.1%；阿里健康(00241)漲3.2%。

5G概念股：中移動日前公布光纖纜線投標結果，長飛光纖(06869)於13家中標者只排第6位，股價半日再挫7.8%；中興(00763)吐5.4%；京信通信(02342)挫6.1%；摩比(00947)跌3.4%。另外，中通服(00552)吐2.3%；鐵塔(00788)升0.5%。

醫藥股：今早亦回吐，中生製藥(01177)挫3.3%；石藥(01093)吐2.5%；中午公布業績的石四藥(02005)跌1.1%；國藥(01099)跌2.9%；金斯瑞(01548)挫3.1%。

焦點股份

中糧系：熱炒豬肉股中糧肉食(01610)吐9.7%；本月26日公布業績的中糧包裝(00906)挫7.1%。另外，中糧控股(00606)跌0.4%。

時代中國(01233)：去年盈利增長64.94%，每股派末期息68.77分人民幣，按年多66%。股價半日飆13.4%。

玖龍紙業(02689)：半日挫5.4 %。瑞銀發表報告，把玖龍紙業評級至「沽售」，目標價下調至7.64元。日前公布去年少賺3.2%、每股末期息按年減25%的理文造紙(02314)亦挫3.8%。

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