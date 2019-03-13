港股直擊 即巿股評

噚日揀咗隻恒指牛(62639)出嚟，等到下半場大約1點50分至2點10分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超賣；而再等多陣，即係2點35分啱啱早兩分鐘前，同樣都見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)呈超賣。呢兩個鐘數嘅(62639)高低位分別做過$0.08/$0.078同$0.078/$0.076，平均買入價就係$0.079同$0.077。

再睇埋圖噚日就見到由保歷加通道頂 > 「上升軌」底部 > 20天線三個位都好近，隨時轉身射個三分波就已經到咗，所以仍然都係要以快打慢嘅速度嚟做trade。點都估唔到由買嗰下到臨收市前嗰刻，恒指幾乎用全日高位收市，收報28920點，升逾400點。拆開5分鐘圖嘅話，其實由下晝3點10分至3點50分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)都處於超買水平，而呢段時間(62639)高低位做過$0.087/$0.085，平均賣出價就係$0.086，對比買入價，平均賺幅介乎8.9%至11.7%，講緊只係一個下晝嘅事咋喎。

今朝如常坐平時班車返工，但因為繞道有架壞車，就搞到我被困將軍澳差唔多成個鐘。返到嚟講緊都10點5分，恒指由本身平開(升3點)到依家跌134點，做緊28785點，日線圖上佢都仲係喺保歷加上升通道裡面，而且噚日講嘅保歷加通道頂(29236點) > 「上升軌」底部(約29000點) > 20天線(28649點)呢三個位置仍然未被升/跌穿。

開埋恒指牛熊證街貨圖，就見到下方有一堆新上市嘅牛證，依家最貼價嘅就變成28600至28699點，呢度有相當於297張期指(297...咪就係今朝塞住將軍澳隧道架巴士線囉！)，而再對落嗰三層牛證就無街貨喺度；至於上方最貼價嘅就係28900至28999點，呢度就有610張期指，而向上望上去都見到有唔少熊證駐守，當然啦，之前講過有三層每層過千張期指街貨嘅仍然健在啦。

依家10點20分，恒指現價做緊28732點，跌188點，個位愈殺愈低，就算向下殺第一層牛證街貨，咁之後呢？無喎？比時間個市去儲貼價牛證街貨？暫時當住條20天線唔穿個市就贏。

望吓個股，今朝平保(02318)確係勁，靚績帶動高開3.6%；但依家10點25分已見低開高走；至於星期五(15日)派績嘅友邦(01299)就跟市跌。要部署炒業績嘅話，都係差唔多時候啦，分鐘圖未見靚位，再等吓先。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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