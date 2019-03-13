績靚兼大增派息的特步(01368)，股價今早大幅抽升，最高見過5.9元，爆升11.3%，現造5.83元，仍大升一成，成交金額2929萬元。
特步去年盈利6.57億元人民幣，按年大增60.9%，每股盈利30.2分，按年提升61%，派末期股息9.5港仙，按年增加111%，全年派息比率為60%。
至於安踏(02020)也升2.2%；李寧(02331)跌1.4%；361度(01361)微跌0.7%。
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