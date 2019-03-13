港股直擊 即巿股評

港大零售(01255)料去年虧損大降，昨日爆升25.3%後，今早接力再上，一度高見11元，大升18.3%，現造10.62元，仍炒高14.2%，成交金額142萬元。

該股已連升11日，按現價計，累飆2.3倍。

集團預期去年股東應佔虧損將按年大減超過85%，2017年虧損為4344.2萬元。

該公司指出，虧損大幅減少主要是零售業務錄得的虧損減少、出售物業的收益，以及來自年度新收購金融服務業務的正面溢利貢獻所致。

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