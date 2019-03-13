隔晚美股三大指數漲跌不一，納指向好，道指則挫近百點。港股兩日累彈692點後，今早輕微高開。
恒指高開3點，報28924；國企指數高開10點，報11476。
平保(02318)業績勝預期，股價今早高開3.7%，報85.75元。
騰訊(00700)低開0.7%，報358.4元。
友邦(01299)後日放榜，今早高開0.4%，報78.5元。
中移動(00941)高開0.5%，報85元。
聯通(00762)今日放榜，昨日勁彈逾3%，今早低開0.6%，報9.65元。
隔晚美股三大指數漲跌不一，納指向好，道指則挫近百點。港股兩日累彈692點後，今早輕微高開。
恒指高開3點，報28924；國企指數高開10點，報11476。
平保(02318)業績勝預期，股價今早高開3.7%，報85.75元。
騰訊(00700)低開0.7%，報358.4元。
友邦(01299)後日放榜，今早高開0.4%，報78.5元。
中移動(00941)高開0.5%，報85元。
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