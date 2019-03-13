港股直擊 即巿股評

市場憧憬中美貿易談判快將有成果，中港股市復見升勢，恒指短期有力升返二萬九附近水平。

隔晚美股三大指數漲跌不一，納指收漲0.44%報7591.03點；標普500漲0.3%報2791點；道指收跌96點或0.38%報25554；波音跌6.1%，兩日累跌11.15%，創下2009年7月以來的最大兩日跌幅。全球逾20國停飛或禁飛波音737MAX。蘋果漲超1%，連漲三日。

花旗集團表示，標普500指數可能在今年觸及2950點，距離目前點位有6%的上漲空間；20個熊市指標中，僅有4個發出預警訊號。

中概股漲跌不一，京東漲1.77%；陌陌業績勝預期，股價大升一成二：500彩票網漲6.2%，拼多多漲1.7%；好未來跌6.63%；蔚來汽車跌3.1%。

英國議會下院在本港時間周三淩晨投票再次否決了英國政府與歐盟達成的「脫歐」協議。根據此前協定，英國將於3月29日正式退出歐盟。歐盟發言人稱，投票結果增加了走向無協議脫歐的風險。英國首相文翠珊表示，周三將就無協議脫歐進行表決；如果議會投票支持延長脫歐期限，政府將尋求歐盟同意。

受到脫歐協議表決影響，英鎊全日表現波動，尾段表現仍弱。外圍金價上揚，紐約4月期金升7美元或0.5%，收市報每盎斯1298.10美元。倫敦基本金屬亦集體收漲，LME期銅漲近1%，期鋅漲3.8%，LME期鎳及期鋁漲1.7%。

紐約期油收漲0.53%報每桶57.09美元，繼續創3月以來新高。沙地計劃在4月份繼續主動削減原油供應、委內瑞拉斷電事件導致原油出口減少，API數據顯示美國原油庫存出現意外下降，均使油價得到支持。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較港股上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.48元，較本港上日收市低0.37元；騰訊(00700)ADR收報358.98元，低2.02元；國壽(02628)ADR收報21.35元，高5仙。 「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.4 3元，高7仙；中石油(00857)ADR收報5.1元，低2仙；中石化(00386)ADR收報6.61元，高2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報84.06元，低0.54元；聯通(00762)ADR收報9.7元，低1仙；中電信(00728)ADR收報4.25元，高2仙。

ADR港股比例指數報28870，較周二恒指收市低49點或0.17%。恒指昨日收報28920點，升417點或1.5%，兩日累彈692點或2.5%，重上廿天及10天線水平之上。大市氣氛好轉，北水繼周一呈淨流入後，昨日再有12.48億元淨入，兩日合計淨買34.78億元。內銀股獲北水力捧，工行(01398)、中行(03988)及建行(00939)更是北水買入最多個股首三位。恒指短期支持參考廿天線約28650附近，阻力位為今年以來高位29241點。

港元在今早再次觸7.85弱方兌換保證水平，金管局再度入市買入39.25億港元，銀行體系結餘將降至709.12億元。

中美貿易談判進入最後的關鍵時刻，美國貿易代表萊特希澤向參議院委員會稱，中美在技術轉移和知識產權議題已進行「周密的討論」，接近達成貿易協議。

焦點股份

平保(02318)：去年純利突破千億大關，按年增長20.56%至1074.04億元(人民幣．下同)，屬市場預期上限；第四季度壽險新業務價值，按年回升23.86%，為去年增速最快一季。集團宣布斥資最多百億元人民幣回購A股，每股不多於101.24元，距離昨日平保A股收市價有46%溢價空間。

歡喜傳媒(01003)：公布以每股配售價1.6507元，向貓眼娛樂(01896)配售約2.37億股新股，集資淨額約3.9億元，並與貓眼訂立戰略合作協議。

新天綠色能源(00956)：公布去年盈利12.69億元人民幣，按年上升35%，

時代中國控股(01233)：公布全年盈利按年增長64.9%，每股盈利240分，派末期息68.77分。

華寶國際(00336)：公布截至去年12月底止，9個月盈利10.18億元人民幣，派息8.8港仙及特別股息18.9港仙，合共27.7港仙。

味千(中國)(00538)：預期截至去年12月底止年度將扭虧為盈。

今日有多家公司公布業績，其中以聯通、金蝶(00268)及國泰(00293)較受市場關注。