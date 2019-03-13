即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普周一當地時間向國會提交2020年度(2019年10月至2020年9月)財政預算案。新一份總值4.7萬億美元的預算案估計，上年度以至其後4個年度的聯邦政府預算赤字都超過1萬億美元。署理白宮預算辦公室主任沃特(Russ Vought)指出，「預算案包括(未來10年)大幅節省開支近2.7萬億美元，提議的削減開支幅度較歷屆政府都大」，但最新預測聯邦政府要到2034年度才達致收支平衡，相比2017年初特朗普正式就任總統時估計的2028年度推遲了6個年度。

國會參眾兩院的民主黨議員已表明反對預算案。據分析，假若白宮和國會在9月底之前未能達成共識通過新一年度預算案，按法例就會自動削減聯邦政府開支，後果可能引致有些政府部門缺乏經費而被迫停擺。

此外，預算案提出多項削減開支措施，但國防開支則提高5%，其中最具爭議的是要求撥款86億美元，在接壤墨西哥邊境興建圍牆。特朗普去年就因為要求撥款57億美元(跟政府預算撥款掛鈎)興建美墨邊境圍牆受到國會民主黨阻撓，導致聯邦政府創局部停擺長達35天的歷史紀錄；今年2月15日，特朗普甚至頒布國家緊急狀態令，藉此從國防開支抽調80億美元興建美墨邊境圍牆。不過，民主黨控制的眾議院在2月26日以245票對182票通過決議案，否決總統的國家緊急狀態令，其中有13名共和黨議員倒戈投贊成票，圍牆興建經費也就隨之「無疾而終」。

連番受挫的特朗普在新一份預算案又再爭取興建圍牆，並把撥款提高至86億美元，相信更難在國會過關。眾議院預算委員會主席、民主黨的John Yarmuth表明，如果特朗普堅持圍牆撥款要求，「我們可能再次出現政府停止運作，我不認為總統在選舉年，即使是特朗普總統，會想令政府停止運作。」

但老徐猜測，特朗普正因為在選舉年才鍥而不捨爭取興建圍牆，希望一定程度分散民主黨對他例如「通俄門」等等的攻勢，要不然特朗普何須一再提高興建圍牆的撥款要求。「侵侵」只是不放過任何機會向民主黨挑起有爭議的話題來博取連任。

回到港股，周二恒指高開257點，微挫至28734水平即發力再升，尾市高見28941點，收報28920，升417點或1.46%；一舉收復上周五失守的10天和20天線。

恒指過去兩日累升達692點或2.45%，老徐本來準備可以食胡計數的29000點short call(見3月11日【搏拳實錄】)，利潤由接近300點縮水至僅76點，真是食之無味。不過，EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數，以及短線市寬截至周一收市(執筆時仍未有最新數據)都與恒指呈明顯的單日「熊背馳」，恒指可能尚未確認完成早前的超買調整。除非恒指未來幾日突破上周一的29241點今年高位，否則老徐的short call仍有機會再次擴大利潤。

老徐