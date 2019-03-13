即巿股評 港股直擊

經常閱讀本欄的讀者，應該對圖表分析技術分析有一定的認識

會不會有種印象會不會比較認為技術分析更適合短期波動？

筆者最初認識技術分析也是有這種錯覺，坊間書籍，財經報章雜誌，動不動就昨日升今日買跌，或者美股外圍造好就揀股然後定平均線止損，好像，技術分析就是這些

當建立MTA並使用圖表工具實戰分析市場六七年後，發現其實我們是無法分割基本面分析技術分析，兩種分析方法歸根結底，最終還是回到投資的真義身上。

這裡展開說下去好像有點深奧了。簡單而言，適用於基本面分析的東西同樣適合技術分析，一個正確的投資思想和哲學應當是引領所有分析工具的基石。

我們都知道股神巴菲特，其投資績效已經是被超過半個世紀的時間檢驗。其投資理念和方法我認為最重要的主要有兩種，一個是長期持有，一個是逆向投資。

用技術分析的語言來重新演繹，就是當一隻股票的長期趨勢向好，那麼就應當等候調整良機買入，確認結束調整繼續買入，然後耐心持有。

本欄就打算特別開一個新的系列叫「長線牛股巡禮」，不限港股，A股美股也不放過，無寶不落！

今期開篇講一隻剛剛公布完業績的個股669創科實業。該公司18年財報顯示其盈利再度增長17.43%，不知不覺，自08年以來公司已經連續10年增長，長跑冠軍當之無愧。

其淨資產收益率還不斷提高，從個位數提高到接近20%。現金流和派息均保持穩定。能夠做出這樣持續的經營業績，可見其管理層作風相當穩健，是個做「實業」的典範。

打開它的月線圖分析，其股價波動亦與和諧比例，整數比例有著非常緊密的關係，35元恰恰能夠見到密集支持，並且在此完成了一個ABC和旗形形態後重拾升浪，這都是典型的升浪中的短期調整的常見現象。

未來的目標價，可以用69-70元，以及96元，作為參考！

長線牛股，在調整的支持區域買入，就是一個簡單而又非常有用的交易結構Setup

下一期，我們將挑選一隻離支持區域還不遠的牛股來分析。敬請期待。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。