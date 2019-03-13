港股直擊

經過上周五急挫，期指近日出現顯著反彈。周一低開147點，報28089點見全日低位，其後反覆向上，最終倒升249點，並以近全日高位（28530點）收市，報28485點。昨天期指延續升勢，高開276點後，雖然初段升幅略收窄，低見28727點，惟其後再次發力；最多曾升逾500點，高見28990點，最終全日升420點，收報28905點。

港股於上周五急挫後，雖然官媒周一多次發文警告內地A股的「爆炒股」問題，加上內地公布的2月新增貸款及社會融資數據皆差預期，不但未有令港股再度受壓，相反更出現強力反彈，當中可歸納以下數點。首先，內地公布利淡數據後，人行迅速落力為2月新增貸款急跌解畫，令市場憧憬中央未來貨幣政策上寬鬆取態不變，為中港股市走勢帶來支持。

另外，港交所（00388）推出MSCI中國A股指數期貨，將有利未來中港股市發展，加上中美貿談近日再現正面進展，中方官媒昨日證實，中美貿談主要官員（中方劉鶴；美方萊特希澤及努欽）正式就文本關鍵問題磋商。貿易戰於短期結束的機會大增，為中港股市帶來刺激。

升穿29255 方展下輪急漲

技術方面，於上期所言，期指上周五急跌後，於周一開始出現顯著的反彈。雖然周一開市便跌穿250天線（當中或因大戶先拉低指數殺部分近價牛證），惟其後反而倒升，並以近全日高位及重上250天線之上收市，最終更於日線圖出現大陽燭「破腳穿頭」的利好形態，令期指有初步轉向跡象。

昨天期指再以裂口高開，於日線圖營造「上升裂口」（28530至28727點），該裂口與上周五下跌裂口闊度（28507至28723點）相若，營造出「島形底」強烈轉勢利好訊號，因此，期指是次回調已於周一低位28089點見底的機會大增。

現時，雖然期指短線走勢好轉，惟筆者認為還需於未來正式升穿前高位29255點，才能開展下一輪急升走勢，此前，預期期指將於28700至29200點區間先行上落，再待下一次向上突破的機會，不過在相關預期的大前提是期指未來需不可完全回補周一的上升裂口，否則「島形底」的利好形態將受破壞，其後期指便進入下一輪調整，初步重要支持則在周一低位28089點。

策略方面，如於昨日收市前或之前於期指在28200至28300點時部署即月Long Call可續持有，期指一旦跌穿28500點時才平倉。未開倉者，可待期指如重回28700至28800點時，小注追開即月價外600點Long Call，平倉位置可參考如上。