即巿股評 港股直擊

中港市場持續走高，個別科網和新經濟等高估值股份重現上行空間。不過，投資者若期望高估值醫藥股全線重回盛況則是想太多。

在EJ Market中已回答過讀者數次，只有真正高端生物科技股面對中短期政策風險較安全，即B制無收入生物科技股和藥明系。

B制股的業務，基本上就是突破現時無人能進入領域。華領醫藥(02552)去年9月上市，近半年來日均交投可說是B制股中最低，此股居然沒有引來大炒特炒甚為「神奇」。

華領醫藥只有一隻臨床在研糖尿病藥Dorzagliatin(葡萄糖激酶啟動劑)，不過此藥是全球第一個次代的二型糖尿病藥物，與現時其他用藥最大不同，在於不針對「降低血糖」，而是穩定人體血糖調節功能。

Dorzagliatin(HMS5552)的第二期臨床研究結果去年5月在英國權威中的權威《柳葉刀》雜誌旗下的《The Lancet Diabetes & Endocrinology》發表，是該刊物首次發表來自中國、關於二型糖尿病原創新藥的臨床研究成果。第三期臨床研究早於2017年5月分成兩項目開始，分別有逾450個和700個二型糖尿病例參加，屬內地史上最大規模二型糖尿病藥的第三期研究。

目前已完成第三期單藥臨床試驗的受試者入組，預期最快今年第四季公布結果，並計劃明年初提交申請，2021年中正式推出市場。

Dorzagliatin絕對是革命性，現時全球二型糖尿病患者4.53億人，中國就有1.2億人，成功商業化，將是現時無法估值。

管理層方面，創辦人兼CEO陳力博士在美國羅氏任職近二十年，離巢創業前位居羅氏中國研發中心首席科學官和董事，技術水平一流。集團CFO林潔誠先後在瑞信和美銀美林任職，此Banker正正參與本欄老朋友藥明生物(02269)早年趟美IPO，對生物科技企業的資本操作純熟，他本人更是港交所生物科技諮詢小組成員。

藥明系的李革是天使投資者，現時藥明康德新藥開發亦持股逾7%。華領現時生產亦交予藥明生物。

前景、技術和人脈齊全，假設跟足劇本走，可成B制範例。要說華領弱點，有短炒最忌的成交少；藥物單一，當研發推進一有三長兩短，就打沉整體部署；另外明年研發成本將增加到8億至10億元，並計劃設廠，現時現金約14億，中線有融資需要。

此股只宜長線投資，解禁後候低吸第一注；留意年底第三期臨床結果。

陳鎮強

信報分析員

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