重要通告 港股直擊

興勝創建(00896)公布，以總購買價4.89億元，收購觀塘整棟物業。

完成後，賣方將售後租回物業的2樓、11樓、12樓及13樓，以及地下起卸貨物的兩個空間。

該物業為觀塘大業街1號的整棟樓宇，總建築面積約6.29萬平方呎。