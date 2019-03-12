港股直擊 重要通告

中國平安(02318)公布，截至去年12月底止全年業績，股東應佔淨利潤1074.04億元(人民幣‧下同)，按年增長20.56%，勝預期。每股基本盈利6.02元。

該公司派發末股息1.1元，較2017年度同期的1元，按年增加10%；若連同首季已派發的30周年特別息0.2元及中期息0.62元，全年派息1.92元，增加28%。

各業務表現方面，壽險及健康險業務股東應佔利潤579.14億元，按年增62.42%；財產保險業務利潤122.15億元，跌8.21%；銀行業務利潤143.94億元，增7.03%；其他資產管理業務利潤82.64億元，升16.26%；金融科技與醫療科技業務利潤140.06億元，跌13.92%。

期內，收入合計1.08萬億元，按年增11.04%。其中，壽險及健康險的保險業務收入4723.59億元，升21.5%；財產保險業務的原保險保費收入2474.44億元，升14.57%。

去年，平保壽險及健康險新業務價值722.94億元，按年增長7.33%；內含價值6132.23億元，上升23.54%。全年ROEV為30.8%，按年下跌4.7個百分點。總投資收益率3.6%，淨投資收益率5.2%。

平保指出，2018年，世界經濟格局深度調整，中國經濟開啟高質量發展新時代，科技進步一日千里，演進之迅猛，影響之深遠，前所未有；金融行業在深刻變革中迎來重大機遇和挑戰。集團審時度勢、防範風險、穩中求進，在資產規模、 營收、利潤等各方面實現整體經營的穩健增長。

平保又稱，今年是平安第4個10年的開局之年和戰略轉型的關鍵之年。集團將「金融+科技」更加清晰地定義為平安的核心主業。將在確保金融主業穩健增長的基礎上，貫徹「穩定增長、優化結構、防範風險、布局未來」的16字經營方針， 強化「金融+生態」建設，繼續加大科技投入，進一步提升公司的整體數據化經營和智能風險管理能力，持續為客戶、股東、社會創造更大的價值。