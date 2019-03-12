港股直擊 即巿股評

隔晚美股終止跌勢，道指反彈兩百點，港股連升兩日，累彈692點或2.5%，一口氣收復10天線(約28759點)及20天線(28634點)，成交有1090.65億元。

大市氣氛好轉，北水繼上日淨流入22.3億元後，今日再有12.48億元淨入，合計34.78億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內地資金仍力掃內銀股，工行(01398)、中行(03988)及建行(00939)更是北水買入最多個股首三位，全日分別買入5.65億元、2.06億元及1.92億元。

今日除息的港交所(00388)獲大行力撐，加上大市連續15個交易日成交過千億元，亦吸引內地資金買入1.27億元。萬洲(00288)飆6.5%，更是表現最好藍籌，全日也錄7749萬元淨買；金風(02208)亦錄3095萬元淨流入。

騰訊(00700)全日也有9836萬元北水淨買；IGG(00799)也有5405萬元淨入；獲瑞信升目標價至30元的中興(00763)，全日則有3934萬元淨走；金蝶(00268)亦有1070萬元淨走。

內險股方面，新華保險(01336)有9492萬元淨入；財險(02328)與太保(02601)分別有9896萬元和1198萬元淨沽，中信証券(06030)亦錄2048萬元淨走。

其他較多北水流走個股包括融創(01918)與海螺創業(00586)，今日分別有4477萬和1653萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、工行、海螺創業、騰訊、融創、中行、財險、太保、萬洲及信証。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中興、港交所、新華保險、建行、融創、金風、吉利、金蝶及IGG。