港股直擊 香港財經

會德豐(00020)主席兼常務董事吳宗權表示，今年銷售情況視乎項目及建築進度，主力賣日出康城7期(上半年開盤)，指標應可賣逾百億元；此外，另一個規模較大的日出康城9期或能在年尾推出。

吳宗權說，樓市今年年頭較慘淡，近期開始回暖，美國息口穩定下來，前景較清楚，但中美貿易戰仍未有清晰方向，要作出平衡，預料全年市況上上落落不足為奇，公司會審慎而為，考慮各種因素來推盤；淨負債率維持13%，投地時會平衡核心業務情況，以市價「選擇性去睇」。他認為，香港作為開放市場，土地市場一直有競爭，只是「一時一時有不同參賽者」，競爭仍激烈。

會德豐向海航收購原規劃作員工宿舍的啟德地皮，市場人士指買家接貨後再改動圖則會令建築成本增加，吳宗權稱，每間公司看產品都有不同角度，會德豐希望能做到代表自己品牌的產品，有改動不奇怪，相信不是好大改動，並非很大的成本考慮。

對於政府擬加徵空置稅，吳宗權指出，手頭貨尾不多，約二百幾十伙，整體生意方式是貨如輪轉，關注銷售速度；貨尾多成本自然高，包括利息、保養、小裝修等成本，發展商都會保持貨尾數量不多。空置稅細節未有具體方案，明白政府想做些工作，但香港空置率僅約7%，低於同樣有800萬人口的倫敦及紐約，其空置率超過10%，「香港的情況是否嚴重，大家可做些研究。」

談及會否增持九倉(00004)、九置(01997)及回購會德豐，吳宗權稱，如價錢合理，「扺的話」都可能考慮。