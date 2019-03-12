港股直擊 即巿股評

隔晚美股先挫後彈，加上國務院副總理劉鶴與美國貿易代表等通電話，磋商文本關鍵問題，推動中港股市今日造好。

恒指高開256點，即返20天線(28634點)，開市後升幅一度收窄至230點，見28734點全日低，之後A股升幅擴大，港股隨之走強，上午曾升419點，重上10天線(約28759點)，補回上周五(8日)的下跌裂口，中午升415點，尾段突破上午高位，曾飆437點，見28941點全日高。恒指收報28920點，升417點或1.5%，兩日累彈692點或2.5%。大市今日上升股份比例為61%；下跌股比例為39%。

國企指數報11466點，升189點或1.7%。國指兩日累飆309點或2.8%。

大市成交額1090.65億元，連續15個交易日超過千億。

即月期指收市升420點或1.47%，報28905，低水16點。

美國道指期貨最新升2點，報25692。歐洲三大股市個別走。

A股反覆高收，滬指升1.1%；午後一度倒跌的深成指升1.41%。

藍籌股造好，騰訊(00700)升1.7%；周五放榜的友邦(01299)升1.8%；今日除息的港交所(00388)獲大行力撐，收市升3.1%。中資金融股受惠A股走勢，收市後公布業績的平保(02318)升2.1%；工行(01398)升1.7%；建行(00939)和中行(03988)升約1.6%。相反，蒙牛(02319)跌1%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

科網軟件股：多隻半新股熱炒，貓眼娛樂(01896)、同程藝龍(00780)、微盟集團(02013)和滙量科技(01860)全線創出上市新高，今日以滙量科技飆14.8%最標青。另外，擎天軟件(01297)升5.3%；映客(03700)飆10.6%。手遊股方面，IGG(00799)彈4.5%；創夢天地(01119)升5.9%。

內房股：早前受制官方重提推進房地產稅立法，今日全線反彈。碧桂園(02007)升4.3%；華潤置地(01109)升3.7%；融創(01918)升4.6%；奧園(03883)升4.8%；世房(00813)升3.7%；旭輝(00884)飆7.5%。新城發展(01030)早前公布去年核心盈利大增逾八成，股價續創新高，收市升2.7%；同系物管股新城悅(01755)亦破頂，收市升1.5%。

豬肉股：再度熱炒，萬洲(00288)飆6.5%，為全日表現最好藍籌；雨潤(01068)升11.4%；中糧肉食(01610)升3.1%；惠生(01340)飆14%。

5G概念股：今日個別發展，富瑞指長飛光纖(06869)在中移動光纖纜線投標結果，於13家中標者只排第6位，對結果非常失望，野村也劈目標價37%，股價重挫9.6%；京信通信(02342)跌2.5%。相反，中興(00763)獲瑞信升目標，今日升2.2%；摩比(00947)升1.7%。

焦點股份

美團點評(03690)：全年勁蝕1155億元人民幣，經調整虧損淨額85.17億元人民幣，較2017年經調整虧損淨額28.53億元擴大；去年第四季虧損擴大至34.1億元人民幣，分析指集團與阿里巴巴激烈競爭拖累利潤率。股價全日插11.1%，成交額8.56億元，以包括A類及B類股份之總股本計算，市值單日蒸發約370.73億元。

中國建築國際(03311)：股價升4.6%。集團向合營公司分別出售香港和內地的貸款資產，代價分別約1.27億美元和3.57億美元，合共作價約4.84億美元(約37.75億港元)。

半新股：除了科網軟件股，復星旅遊文化(01992)、優品360(02360)和嘉藝(01025)亦創新高，收市分別升2.6%、6.5%和3.3%。

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