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今日 16:12 即巿股評 港股直擊

【短線出招】兩隻盈喜股值博

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港股今日及時勁彈四百點，完全非我所預計，亦因為今日急升，10天平均線暫時扭轉跌勢，較上日更輕微上升，原本估計稍後出現的「死亡交叉」，現在機會只是「五五波」，暫時我仍傾向29241見了本輪反彈浪頂，故現水平一定不會開CALL。

本月初建議A股ETF坐定定，包括南方中創業板(03147)要逢低吸納，今日再升4.4%見7.56元，創八個半月高位，本月以來累漲一成七！要緊貼MSCI創板A股新貴，特別是溫氏股份、東方財富、信維通信及寧德時代，(03147)是不二是選，值得今年反覆操作。

筆者今年一直看淡的美團點評(03690)，昨日市值還是跟港交所(00388)打平，今日終於見「真章」，單日錄逾一成跌幅，不單只經營虧損擴大，連公司也預計外賣業務增長放緩。券商們就算仍然力撐續睇70元樓上，相信下周三(20日)禁售期結束時，將會有更「精采」場面上演。美團PUT輪(26780)今日爆升三成幾，溢價16.6%，今年8月26日最後交易，暫時是條款較好的美團PUT。

個股方面，近期留意是金嗓子(06896)及重慶機電(02722)，共通點都是PE不貴兼息率頗高的情況下，仍然就去年全年業績發盈喜，前者僅稱預計去年盈利大增，目前PE15.4倍，息率達8厘，若旗形整固見1.4至1.45元，宜吸。至於重慶機電，料去年盈利可增四成，股價今日抽升7.8%，仍較每股NAV折讓達六成二，息率逾5厘，往績PE僅6.6倍，牌面上又係超值。

羅崇博 (杜比)

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