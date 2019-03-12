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今日 14:28 港股直擊 即巿股評

【異動股】同仁堂國藥飆一成 大摩料30日內上升

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同仁堂國藥(03613)去年多賺18.5%至5.81億元，派末期息23仙，今日受捧，午後更一度急升10.9%，高見15.84元，最新升10%報15.72元，成交逾3400萬元。

此外，大摩發表報告指，預料同仁堂國藥股價未來30日內，有最多八成機會上升，主要由於其業績公布後，盈利維持穩健的雙位數增長，並相信該趨勢可持續至今年。大摩稱，同仁堂國藥之產品安宮牛黃丸需求仍然強勁，加上定價具防守性，予「增持」評級，目標價為18.5元。

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